Хочется укусить щенка от умиления? У этой реакции есть объяснение

Зевота и прижатые уши могут указывать на дискомфорт питомца

Фото: www.globallookpress.com

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Такая «милая агрессия» не означает наличие желания навредить животному.

Вид котенка или щенка иногда вызывает желание крепко его обнять, ущипнуть, слегка укусить или буквально задушить поцелуями. Подобная реакция может показаться тревожной, однако специалисты считают ее распространенным психологическим явлением. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на Американский клуб собаководства.

«Милая агрессия» возникает, когда человека переполняют положительные эмоции. Она относится к диморфным реакциям, при которых радостное событие вызывает внешне противоположное проявление. К ним также относятся слезы на свадьбе или крик при встрече с любимым исполнителем.

Исследователи обнаружили связь такой реакции с активностью мозга, отвечающей за заботу, прикосновения и желание взять кого-либо на руки. Особенно часто она возникает при виде животных с детскими чертами — щенков, померанских шпицев, чихуа-хуа и ши-тцу.

Ветеринар Джо Майерс подчеркнула, что «милая агрессия» не является болезнью или расстройством и не приводит к реальному насилию. Однако поддаваться этому желанию не следует: собака может воспринять крепкие объятия как угрозу.

На дискомфорт животного указывают зевота, учащенное дыхание, прижатые уши и облизывание губ. Особую осторожность необходимо соблюдать с щенками и миниатюрными породами из-за их хрупкости.

Детей следует учить не обнимать незнакомых собак, не тянуть их за хвост и не пытаться поднять без разрешения. Оставлять ребенка наедине с питомцем специалисты также не рекомендуют.

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