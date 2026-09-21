«Смерти не существует»: что женщина увидела во время трехдневной комы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Перед этим она перенесла тяжелое кровоизлияние в мозг.

Бизнес-администратор Вания Валтриани заявила, что пережила выход из тела и встретила умершего отца после инсульта. Это произошло в 2014 году, когда 45-летняя женщина потеряла сознание во время вечеринки. Об этом пишет Mirror.

Перед падением жительница американского штата Юта почувствовала резкую боль, словно в ее голове проворачивали нож. В больнице врачи диагностировали инсульт и серьезное кровоизлияние в мозг. Родных предупредили, что шансы пациентки выжить крайне малы.

Валтриани перенесла операцию, была подключена к аппаратам и провела в коме три дня. Она утверждает, что в это время наблюдала за своим телом со стороны, а затем оказалась в другом измерении, где встретила отца, умершего 16 лет назад. Мужчина выглядел молодым и здоровым.

«Мне продолжали говорить, что все будет хорошо и смерть — не конец нашей истории. На самом деле смерти даже не существует», — рассказала женщина.

По словам Валтриани, отец предложил ей пойти вместе с ним, однако она решила вернуться к семье. После этого перед ней появился высокий темноволосый мужчина, которого она приняла за ангела, а позднее сочла Иисусом.

Очнувшись, женщина обнаружила, что не помнит родной португальский язык и говорит только по-английски. Ей пришлось заново учить забытые слова. После пережитого Валтриани перестала бояться смерти и уверилась, что близкие после ухода продолжают существовать в другом мире.

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