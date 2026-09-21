Филипп Киркоров рассказал об участии дочери в озвучке мультфильма и ее гонораре

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Поп-король эстрады и Алла-Виктория вместе поработали в озвучке мультфильма про мамонтенка.

Дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория участвовала в озвучке мультфильма «Приключения Мамонтенка. В поисках мамы» не ради денег. Об этом рассказал сам певец в беседе с 5-tv.ru на премьере проекта, выпущенного дистрибьютором игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат».

На вопрос о том, сколько будет стоить пригласить на озвучку мультфильма, стоявшая рядом с отцом Алла-Виктория с улыбкой ответила, что не знает. Однако разговор девушки и журналиста тут же прервал звездный папа.

«А, кстати, она получила чего-то? Денежку получила за озвучку?» — задался вопросом поп-король отечественной эстрады.

Однако Филипп признался, что этот вопрос вообще не стоял в приоритете. Артист подчеркнул, что в работе над проектом на первом месте стояла не финансовая сторона, а радость дочери.

«Меньше всего мы думали в этом плане, и я в том числе, о гонораре за эту работу. Потому что, когда касаемо детей, когда касаемо мультфильма, детской радости, детской какой-то истории, меньше всего думаешь про финансы», — добавил исполнитель.

Алла-Виктория в мультфильме подарила голос обезьянке-репортеру, а Филипп стал голосом короля банановой эстрады. Кроме того, певец исполнил в ленте песню «Зайка».

Ранее Киркоров заявил, что его дочь не собирается делать шоу-бизнес делом своей жизни.

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