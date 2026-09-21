Бьют по дронам сразу из трех стволов. Лучшее видео из зоны СВО

Бойцы ВС РФ усовершенствовали оружие для борьбы с беспилотниками

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские бойцы модернизируют пулеметные установки для более плотного огня.

Мобильные огневые группы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» круглосуточно контролируют воздушную обстановку. Расчеты защищают военную технику и личный состав от ударных беспилотников противника. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Оператор группы с позывным «Длинный» рассказал, что дроны больше не появляются по определенному расписанию. Они могут атаковать в любое время, выбирая крупные цели, среди которых бензовозы и грузовики. По его словам, беспилотники также начали выслеживать сами мобильные расчеты.

Военнослужащие разработали собственный порядок действий и усовершенствовали пулеметные установки. Специальный переключатель позволяет использовать один ствол или сразу несколько. «Длинный» предпочитает вести огонь одновременно из трех.

Стрелок с позывным «Татарин» сообщил, что наблюдение за небом ведется непрерывно. После обнаружения цели бойцы предупреждают друг друга и открывают огонь.

При попадании в детонатор беспилотник взрывается в воздухе. Если устройство не срабатывает и аппарат падает целым, его уничтожают на месте либо вызывают саперов для безопасного обезвреживания.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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