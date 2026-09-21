Культура 19
«Она услышит!» — звезды на синей дорожке мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы»
Александр Войтинский спродюсировал перевод носовых платочков в районе Арбата.
Слезы очищают нашу душу! Вот и кинотеатр «Октябрь» на один воскресный вечер стал храмом и чистилищем, где зрители ревом под песню «Пусть мама услышит» решили освободиться от скопившихся проблем.
То ли они плакали от того, что любимый мультик «Приключения мамонтенка» снова на экране. То ли от того, что их дети до сих пор не знали ни о каком мамонтенке. То ли от того, что в глаз стрельнули искры от наряда Филиппа Киркорова.
Правда ли, что Войтинскому второй раз удалось собрать зверей, почему Пелагея хочет родить шестерых, сколько зарабатывает дочь Киркорова и многое другое — смотрите подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
Вот это сенсация! Александр Войтинский во второй раз соединил зверей и творчество. Только подвиг уже помасштабней — звери будут не только петь, но и играть в нашем любимом мультике детства!
1/5 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Филипп Киркоров и Алла-Виктория стали актерами дубляжа в «Приключении мамонтенка». Здесь две новости, сводящиеся с ума: Алла-Виктория постигла шоу-бизнес, и он ей понравился. И вторая — Киркоров озвучивал короля банановой эстрады, а значит, вернулся в лихие 00-е, когда был его «африканский прайм»!
2/5 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Алексей Гаврилов, его трое детей и супруга Катерина вышли в свет! Да, детей здесь трое — пара уже активно готовится к многодетству и присматривает новые мультики в копилку. А то к старым по третьему кругу они не готовы…
3/5 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Актриса Евгения Ахременко с женой бывшего супруга Валентиной — самая счастливая семья! Евгения заметно похудела на 12 килограммов, стала свежее и моложе. Женщина женщине — дом, как говорит актриса, и тут тоже кроется секрет ее красоты.
4/5 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Пелагея с доченькой пришли на «Мамонтенка» не просто так! Певица озвучила одну из главных ролей — маму. Ей невероятно идет, отмечали коллеги. Пелагея сама недавно призналась, что с удовольствием стала бы мамой шестерых. Но пока шестикратная любовь достается только везучей Таисии!
5/5 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов