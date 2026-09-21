Объект, исказивший сигнал от слияния черных дыр, пока не найден

Фото: Carl Knox, OzGrav, Swinburne University of Technology

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Источник необычного сигнала пока не найден.

Ученые предложили объяснение необычному слиянию черных дыр, которое ранее считалось трудно совместимым со стандартными представлениями. Об этом сообщает портал livescience.com. Однако новая версия породила другой вопрос: что именно могло исказить сигнал из космоса?

Участвовавшие в слиянии черные дыры имели массы около 100 и 130 масс Солнца. Такие значения относятся к так называемому «разрыву масс», где существование черных дыр подобного размера сложно объяснить в рамках стандартных моделей.

Исследователи предположили, что наблюдаемый сигнал мог пройти через гравитационную линзу. Это явление возникает, когда массивный объект изменяет распространение сигнала своим сильным притяжением.

Согласно предложенной модели, такое искажение могло усилить гравитационные волны и повлиять на расчеты. В результате масса образовавшейся черной дыры могла быть первоначально оценена примерно в 230 масс Солнца, хотя фактическое значение могло составлять около 140 масс Солнца.

Но здесь появляется новая загадка. Если гравитационное линзирование действительно изменило сигнал, рядом с линией его распространения должен находиться объект, который сыграл роль космической «линзы».

Пока такой объект не обнаружен. Само предположение о линзировании гравитационных волн остается теоретическим, поскольку подобное явление ранее не наблюдалось. Поэтому предложенное объяснение необычного слияния еще предстоит подтвердить.

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