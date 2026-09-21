Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Винченцо Лоруссо подчеркнул различия в избирательных кампаниях обеих стран.

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо, освещавший выборы депутатов Государственной думы на территории Донбасса, заявил, что настоящие фиктивные выборы проходят не в России, а в Италии. Такое мнение он высказал 20 сентября в беседе с агентством РИА Новости.

«В Италии говорят о фиктивных выборах в России, но на самом деле существует десять политических партий, некоторые из которых не имеют представителей в Думе. А в Италии новым партиям фактически запрещено участвовать в выборах из-за закона, требующего от них собрать десятки тысяч подписей в очень короткие сроки», — сказал журналист.

Лоруссо впервые работал на выборах в Госдуму в Донбассе в качестве корреспондента. По его словам, организация голосования произвела на него положительное впечатление. Журналист также указал на различия в условиях участия политических партий в выборах в России и Италии.

Винченцо Лоруссо в 2025 году получил разрешение на временное проживание в России. Он освещает повседневную жизнь в Донбассе и Новороссии с 2022 года. В планах у итальянца получить гражданство РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как более 212 тысяч россиян голосовали на участках, расположенных за рубежом.

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