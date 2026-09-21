В Индийском океане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Эпицентр находился почти в 1700 километрах от города Гебеха в ЮАР.

Землетрясение произошло в Индийском океане, магнитуда составила 5,7. О сейсмособытии сообщили в пресс-службе американской Геологической службы (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 20:54 по UTC (23:54 мск). Их эпицентр находился в 1669,4 километрах от южноафриканского города Гебеха. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

При этом в USGS подчеркнули, что каких-либо сведений об ущербе или других негативных последствиях сейсмической активности не зафиксировано.

Ранее 5-tv.ru писал о землетрясении магнитудой 4,2, которое произошло на территории Краснодарского края. Эпицентр располагался в 41 километре от города Новороссийска и в 12 километрах от населенного пункта Варениковской.

До этого 5-tv.ru сообщал, что в южной части Ливана зарегистрировали активность, сопоставимую с землетрясением магнитудой 4,1. Толчки произошли практически одновременно с подрывом Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) подземной инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». Очаг был на глубине десяти километров, а эпицентр — в 13 километрах от поселка Набатия ат-Тахта.

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