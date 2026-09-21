Звезду Comedy Club Романа Юнусова госпитализировали в Москве

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Артисту стало плохо во время спектакля.

Российский комик, бывший резидент Comedy Club Роман Юнусов ощутил недомогание прямо во время спектакля в Москве. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на окружение артиста.

Инцидент произошел в Театре Терезы Дуровой, где Юнусов участвовал в постановке «Подыскиваю жену, недорого!». В ходе представления актер начал жаловаться на сильное сердцебиение и проблемы с дыханием.

На помощь прибыла бригада скорой помощи, которая доставила Романа в одну из столичных больниц сразу после спектакля. Медики диагностировали у артиста аритмию.

Позже случай в театре и дальнейшую госпитализацию подтвердил сам Юнусов. Он заявил, что в учреждении пройдет обследование и сдаст необходимые анализы.

Роман Юнусов прославился как актер юмористического жанра. Он несколько лет выступал в КВН, однако слава к нему пришла благодаря участию Comedy Club в составе творческого дуэта «Сестры Зайцевы» с Алексеем Лихницким. Кроме того, на его счету свыше 20 ролей в различных кинопроектах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певца и участника группы «БиС» Дмитрия Бикбаева доставили в больницу после падения на концерте. Артист сорвался во время исполнения трюка на тросе и упал на зрителей. Позже он пожаловался на боли в ноге.

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