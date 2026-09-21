Кружева, бал и Петербург: Akmal' и Куртова сыграли пышную свадьбу

Фото: Instagram*/S_kurtova_

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Официально супругами они стали еще в декабре 2025 года.

Певец Акмаль Ходжаниязов, более известный как Akmal', и блогер Александра Куртова отпраздновали пышную свадьбу в Санкт-Петербурге. Пара поделилась кадрами в своих профилях в социальной сети Instagram*.

На видео молодая супруга предстает перед подписчиками в образе невесты. Девушка одета в кружевное платье кремового цвета в духе бохо. Свадебному торжеству в стиле бала предшествовал девичник, в числе мероприятий которого была водная прогулка по северной столице.

Известно, что молодые люди узаконили свои отношения в декабре 2025 года. Незадолго перед этим Akmal' и Александра совершили мусульманский брачный обряд в Соборной мечети в Москве.

До свадьбы пара встречалась около четырех лет.

Ранее 5-tv.ru писал о паре молодоженов из Отрадного, сыгравшей свадьбу в один из дней голосования на выборах депутатов в Государственную думу. Молодые люди мотивировали свое решение важностью события для страны и супругов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.