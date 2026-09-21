Яровая: за президентом и бойцами СВО стоит единый народ России

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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По ее словам, выборы стали исторически важным моментом для страны и подтвердили единство общества.

Запад должен осознать, что большая Россия и единый народ поддерживает решения президента и участников специальной военной операции, сражающихся на передовой с современным нацизмом. Об этом в интервью 5-tv.ru сообщила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

«Западная ОПГ, которая действует против России, должна понять, что все то, что сегодня реализует президент на международном уровне, все, что реализует дипломатический корпус и все, что делают наши ребята — бойцы, защищая от современного нацизма, за ними большая страна и единый народ», — сказала она.

Замглавы Госдумы подчеркнула, что прошедшие выборы подтвердили единство российского народа. Яровая также отметила, что это исторически важный момент для всей страны.

Вице-спикер также заявила, что благодаря президенту Владимиру Путину Россия успешно преодолела не одно испытание и не раз доказала, что сила единства, любви, верности и служения стране оказываются выше любых сложностей.

«Поэтому в единстве России и была и будет наша сила. Выборы — это подтверждение единства народа России», — добавила она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что результаты выборов в Госдуму станут ответом Москвы на заявления европейских политиков, сомневающихся в их легитимности.

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