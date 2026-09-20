Мерц выступит с заявлением после публикации первых экзитполов

Фото: Reuters/Christian Mang

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Канцлер Германии намерен обратиться к журналистам в штаб-квартире ХДС.

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует выступить со специальным заявлением после появления первых результатов экзитполов на выборах в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании. Об этом 20 сентября сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что возглавляющий Христианско-демократический союз Германии политик выйдет к журналистам в штаб-квартире партии в Берлине вскоре после 18:00 по местному времени — 19:00 по московскому времени. По информации издания, выступление будет посвящено дальнейшим перспективам.

Ранее, 17 сентября, YouGov представила результаты исследования о возможных сроках пребывания Мерца на должности канцлера.

Согласно опросу, 48% респондентов считают, что политик покинет пост до конца 2026 года. Противоположного мнения придерживается 31% участников исследования.

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