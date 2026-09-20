Более 212 тысяч россиян проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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К 19:00 по московскому времени голосование завершилось в 38 странах, где приступили к подсчету.

Более 212 тысяч граждан России приняли участие в выборах депутатов Государственной думы за рубежом по состоянию на 19:00 по московскому времени 20 сентября. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ИС «Вести».

«По состоянию на 19:00 московского времени сегодняшнего дня, 20 сентября 2026 года, в голосовании на выборах депутатов Государственной думы за рубежом приняло участие более 212 тысяч граждан России», — сказала она.

Представитель внешнеполитического ведомства также рассказала о проведении 121 досрочного выездного голосования.

К моменту заявления Захаровой избирательные участки завершили работу в 38 странах.

«В 38 странах голосование уже завершилось, идет подсчет голосов», — заключила официальный представитель МИД РФ.

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