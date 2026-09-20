Два человека погибли и четверо пострадали в результате ударов дронов ВСУ на ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Киевские боевики атаковали несколько грузовых и легковых автомобилей.

В Донецкой Народной Республике в результате атак украинских беспилотников погибли два мирных жителя, еще четыре человека получили ранения. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил руководитель региона Денис Пушилин.

По его словам, в населенном пункте Корсунь в Енакиево дрон ударил по грузовому автомобилю – жертвой стал мужчина 1980 года рождения. Еще у одного мужчины диагностированы травмы средней степени тяжести.

На трассе Урзуф – Бердянск вражеский летательный аппарат атаковал автомобиль: погиб мужчина, также пострадал мужчина 1987 года рождения, уточнил Пушилин.

В Шахтерском округе на автодороге Шахтерск – Донецк в поселке Сердитое ранения получил один человек. Еще один пострадавший выявлен в Центрально-Городском районе Горловки. Всем им оказывается необходимая помощь.

По данным Пушилина, повреждены два жилых дома, объект гражданской инфраструктуры, тепловоз, микроавтобус, два грузовика и две легковушки в Донецке, Горловке, Енакиево и трех муниципальных округах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ обстреляли Херсонскую область. Жертвой атаки стала несовершеннолетняя девочка из села Софиевка Каховского округа.

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