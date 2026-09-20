«Единая Россия» лидирует после обработки 20,4% протоколов

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

КПРФ занимает второе место, а ЛДПР находится на третьей позиции.

«Единая Россия» набирает 57,1% голосов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва после обработки 20,4% протоколов. Об этом свидетельствуют данные на табло с предварительными результатами в Центральной избирательной комиссии РФ.

На втором месте находится КПРФ, которую поддержали 13,89% избирателей. ЛДПР занимает третью строчку с результатом 9,29%.

За партию «Новые люди» проголосовали 7,97% участников голосования. «Справедливая Россия» получает 5,09% голосов.

Выборы завершились в тот же день. Позже всего закрылись избирательные участки в Калининградской области. Представленные Центральной избирательной комиссией показатели являются предварительными, подсчет протоколов продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.