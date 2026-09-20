МВД выявило 56 ложных сообщений о минировании в дни выборов

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Попытки помешать голосованию зафиксировали в 23 регионах России.

МВД России зарегистрировало 56 заведомо ложных сообщений о минировании, с помощью которых пытались помешать проведению выборов в 23 регионах. Об этом 20 сентября сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Курносенко в информационном центре ЦИК, трансляция опубликована на сайте комиссии.

«Фиксируем попытки помешать волеизъявлению граждан посредством использования тактики ложных сообщений о минировании. Всего зарегистрировано 56 таких фактов», — сказал он.

В дни голосования в 16 субъектах России возбудили 27 уголовных дел. Практически половина из них связана с заведомо ложными сообщениями о терроризме.

Курносенко также рассказал о попытках совершить террористические атаки на избирательные участки с применением беспилотников и ракетных обстрелов. Сорвать выборы не удалось. Работу участковых комиссий приостанавливали только на короткое время, никто из участников избирательного процесса не пострадал.

За период кампании сотрудники МВД составили 280 административных протоколов. Около трети нарушений касались незаконного изготовления, распространения или размещения агитационных материалов.

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