ЦИК представит предварительные итоги выборов 21 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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О результатах голосования подробно расскажут в 11:00 по.московскому времени.

Предварительные результаты выборов представят в Центральной избирательной комиссии России 21 сентября в 11:00 мск. Об этом 20 сентября сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Со свежими силами приходите в 11:00 завтра, где мы уже более подробно расскажем предварительные результаты», — сказала она.

Памфилова также огласила предварительные итоги дистанционного электронного голосования без учета Калининградской области. Первое место занимает «Единая Россия», получившая 49,06% голосов.

На второй строчке находятся «Новые люди» с результатом 15,42%. За КПРФ проголосовали 12,26% участников ДЭГ. ЛДПР набирает 10,79%, а «Справедливая Россия» — 5,75%.

На момент заявления главы Центризбиркома обработка результатов дистанционного электронного голосования в Калининградской области продолжалась. Более подробные предварительные данные комиссия представит 21 сентября.

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