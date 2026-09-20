Подсчет электронных голосов в Москве завершен на 100%
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Обработка результатов электронного голосования в столице полностью завершена.
В Москве 20 сентября завершили подсчет результатов электронного голосования. Об этом свидетельствуют данные, отображенные на экранах в Мосгоризбиркоме.
Согласно представленной информации, обработано 100% результатов электронного голосования.
В тот же день председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев сообщил, что рабочая группа не зафиксировала нарушений в ходе выборов в рамках единого дня голосования — 2026.
При этом глава СПЧ обратил внимание на действия отдельных кандидатов в депутаты разных уровней. По его словам, некоторые из них временами ведут себя странно, в частности отказываются от участия в предвыборных дебатах.
Фадеев подчеркнул, что такие наблюдения относятся к поведению самих кандидатов и не связаны с работой избирательной системы.
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