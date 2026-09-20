Российские самбисты заняли первое место в зачете Кубка мира

Фото: ВКонтакте/Международная федерация самбо (ФИАС)/fias_official

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Отечественные спортсмены выступали на международных соревнованиях с флагом, гимном и национальной символикой.

Российские самбисты триумфально выступили на крупном международном турнире в Душанбе в эти выходные. Наши спортсмены выступали на Кубке мира с флагом, гимном и национальной символикой, за два дня они завоевали 45 медалей: 17 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых.

Сборная России была вне конкуренции и в классическом спортивном, и в боевом самбо, уверенно выиграв общекомандный зачет. Второе место — у команды Узбекистана: 23 медали (4-6-13). Третье место заняла Белоруссия — 12 наград (4-1-7).

Турнир дал тренерам сборной возможность проверить в деле и опытных спортсменов, и перспективную молодежь, а заодно как следует подготовиться к главному турниру сезона — чемпионату мира.

В 2026 году он пройдет в начале ноября в Узбекистане. Кроме классического спортивного и боевого самбо, медали разыграли также в дисциплине самбо среди слепых и слабовидящих атлетов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самбо планируют включить в официальную программу военных спортивных игр.

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