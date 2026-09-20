Роскомнадзор зафиксировал более 1,5 тысячи DDoS-атак на ресурсы ЦИК

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Атаки из зарубежного сегмента интернета не повлияли на работу сетей связи, обеспечивающих деятельность избирательных комиссий.

Более 1,5 тысячи DDoS-атак на ресурсы Центральной избирательной комиссии, дистанционного электронного голосования, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Единой системы идентификации и аутентификации и Департамента информационных технологий Москвы зафиксировали к 20 сентября. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, атаки шли из зарубежного сегмента интернета. Их удалось отразить на трансграничных узлах оборудования ТСПУ. На функционировании сетей связи, которые обеспечивают работу избирательных комиссий, произошедшее не отразилось.

При этом Роскомнадзор зафиксировал на этих сетях 918 аварийных ситуаций. В ведомстве также сообщили о внешнем вмешательстве в избирательный процесс. В частности, специалисты выявляли фишинговые ресурсы, которые маскировались под официальные сайты.

С начала избирательной кампании по требованию Роскомнадзора удалили или ограничили доступ более чем к 6 тыс. материалов с запрещенным контентом.

Также ведомство обнаружило 56 материалов СМИ с признаками нарушения законодательства о выборах. Их направили в избирательные комиссии для рассмотрения. При выявлении нарушений принимаются меры реагирования.

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