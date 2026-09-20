Старейшая жительница России проголосовала на выборах в Грозном

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Чечни

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Представители избирательной комиссии приехали к 121-летней женщине вместе с врачами.

В Грозном на дому проголосовала старейшая жительница России Яха Хашагова, которой исполнился 121 год. К долгожительнице приехали представители избирательной комиссии в сопровождении медиков, передает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

После завершения процедуры медики проверили состояние здоровья Хашаговой. По данным министерства, она чувствует себя хорошо и находится под регулярным наблюдением врачей. Также долгожительницу поздравили с Днем чеченской женщины.

Голосование в Чечне проходит с 18 по 20 сентября. Жители региона выбирают главу республики, депутатов Госдумы, парламента Чечни и представителей муниципальных образований.

По данным избиркома республики, к 15:00 20 сентября участие в голосовании приняли 815230 избирателей, явка составила 92,83%.

Заключительный день голосования совпал с Днем чеченской женщины, который в республике отмечают ежегодно в третье воскресенье сентября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ветеран Великой Отечественной войны в возрасте ста лет принял участие в выборах в Кемерове. Мужчина служил механиком-водителем танкового батальона, участвовал в освобождении Польши и Восточной Пруссии, получил контузию и голосует на протяжении всей жизни. Ветеран также агитировал голосовать всех.

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