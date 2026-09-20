Явка на выборах в Госдуму превысила показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования уже достигла 90%.

Явка на выборах депутатов Государственной думы 2026 года по состоянию на 18:50 мск 20 сентября превысила 56,57%. Этот результат оказался выше итоговых показателей кампаний 2021, 2016, 2003 и 1993 годов. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

На выборах в нижнюю палату парламента в 2021 году проголосовали 51,72% избирателей. В 2016 году явка достигла 47,88%.

Показатель 1993 года составил 54,81%. Во время избирательной кампании 2003 года на участки пришли 55,75% граждан, обладавших правом голоса.

Голосование началось 18 сентября и продлилось три дня. Воскресенье, 20 сентября, стало заключительным днем работы участков.

Всего в 2026 году на территории России проходят более 2,2 тыс. избирательных кампаний различного уровня. По их итогам будут распределены около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

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