Скоропостижно скончался солист ВИА «Синяя птица» и «Здравствуй, песня» Барков

Фото: Instagram*/ valentin.barkov

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Музыканту был 71 год.

Советский и российский музыкант, композитор и вокалист Валентин Барков скоропостижно скончался 20 сентября в Саранске. О смерти участника ВИА «Синяя птица» сообщил драматург и поэт Александр Пудин.

«Сегодня в Саранске скоропостижно скончался мой самый близкий друг, известный советский и российский музыкант, композитор, вокалист и бас-гитарист легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица», мой лучший завмуз в Мордовском национальном театре Валентин Барков», — написал Пудин.

Память артиста почтили в Мордовском национальном драматическом театре. Там Барков более 30 лет занимал должность заведующего музыкальной частью. В некрологе подчеркивается его вклад в культуру республики и развитие театра.

Прощание с музыкантом состоится 21 сентября в 11:00 после отпевания в Кафедральном соборе Феодора Ушакова.

Валентин Барков родился 11 апреля 1955 года в Кривом Роге. По профессии он был строителем и не имел музыкального образования, однако стал композитором российской эстрады. В составе ансамбля «Синяя птица» артист выступал в СССР и за рубежом.

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