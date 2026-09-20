Потерявшего семью в авиакатастрофе Винника заподозрили в романе со стюардессой

Певца Олега Винника заподозрили в романе со стюардессой из Петербурга

Фото: Instagram*/ gelovinnik

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Аудитория блогера советует девушке бежать от новых отношений.

Предприниматель Олег Винник, потерявший первую супругу и детей в авиакатастрофе в 2015 году и этим летом переживший расторжение уже третьего брака, вероятно, уже устроил личную жизнь. Об этом пишут в социальных платформах, где заметили активность предпринимателя в профиле стюардессы из Петербурга Елены Елисеевой.

Фото; Instagram*/ lenaeliseeva__

Девушка проживает в Северной столице, где обосновался и сам Винник. Анна Бакулина, бывшая супруга блогера, вместе с его маленьким сыном Артемием, напротив, перебралась в Москву. Ранее она ушла от Олега к экс-участнику шоу «Дом-2» Антону Гусеву.

Винник не таит симпатий — под публикацией Елены он оставил игривое послание «Лайк, подписка, колокольчик».

В ответ девушка ограничилась простыми смайликами.

Фолловеры восприняли новость настороженно. Многие бросились предостерегать Елену.

«Беги, дорогая, беги», — настойчиво посоветовали пользователи.

«С Аней даже рядом не стояла. Та красотка эффектная, а эта такая крыска Лариска с глазками, как у андроида», — некоторые провели параллели с бывшей женой блогера.

Столь быстрое увлечение контрастирует с недавними откровениями Винника. О разводе в июле 2026-го он говорил как о глубокой ране. Однако спустя два с небольшим месяца завидный холостяк, похоже, готов к новым отношениям. Параллельно он продолжает выяснять отношения с экс-супругой.

В личном канале Винник обвинил Анну в корысти и двуличии.

«Ты жила со мной три года и никогда ни в чем не нуждалась. <…> И после этого ты решила вот так вывернуть всю ситуацию?» — написал он.

Анна парировала, обвинив бывшего в прижимистости и беспутном образе жизни. По ее словам, женщин он меняет быстрее, чем перчатки.

Ранее 31 октября 2015 года супруга, двое детей, а также мама и бабушка жены Олега Винника разбились в авиакатастрофе над Синайском полуостровом.

Затем он женился на фитнес-блогере по имени Алекс, и брак не продлился долго. В конце 2022 года он познакомился с Анной Бакулиной, с которой и развелся этим летом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что расценивает как измену даже обычный взгляд в сторону другого человека. По словам исполнительницы, если человек концентрирует внимание на постороннем объекте, когда рядом находится его любимый, это свидетельствует о неправильном выборе и пренебрежении партнером.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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