Россияне в Италии и Сингапуре проголосовали на выборах в Госдуму

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для организации процесса заранее подготовили необходимую инфраструктуру и уведомили русскоязычное сообщество.

Граждане России приняли участие в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва на избирательных участках в Италии и Сингапуре. Кадры с голосования публикует 5-tv.ru.

Россиянка Резида Алиева отметила, что, несмотря на длительное проживание за рубежом, она продолжает чувствовать связь с родиной.

«Хоть мы и живем здесь очень долго, и наши семьи здесь, но душа, и сердце, и Родина там, и я каждый год я езжу в Россию», — рассказала она.

Проживающий в Сингапуре россиянин Илья подчеркнул важность участия граждан в голосовании.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан‑Марино по совместительству Алексей Парамонов сообщил, что организация голосования в стране прошла без проблем. По его словам, все четыре участка открылись в соответствии с планом.

На кадрах с избирательного участка видно, что в посольстве подготовили необходимое оборудование для проведения процедуры: установили урны, кабины для голосования и другие места для избирателей.

В Сингапуре подготовку к выборам начали заранее. Проведение голосования потребовало решения правовых, технических и организационных вопросов. Российское посольство заранее информировало русскоязычное сообщество о возможности принять участие в выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ходе голосования на выборах депутатов Государственной думы за пределами России. Россияне принимают участие в выборах на зарубежных избирательных участках. Всего они открыты в 152 странах мира, где работают более 300 пунктов для голосования. В Израиле граждане России могут отдать свой голос в посольстве в Тель-Авиве, генеральном консульстве в Хайфе, а также на территории Сергиевского подворья в Иерусалиме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.