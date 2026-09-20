Девочка-подросток подожгла две полицейские машины в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Школьница могла действовать по наводке мошенников.

В самом центре Петербурга, на улице Марата, произошло возгорание двух служебных автомобилей ДПС. По информации 5-tv.ru, к поджогу причастна девочка-подросток, которая к тому же могла действовать по указаниям мошенников.

Возгорание оперативно потушили, данных о пострадавших нет. При этом камеры видеофиксации установили, как фигура в одежде белого цвета подходит к автомобилям ДПС, после чего служебный транспорт начинает гореть.

Подозреваемой в совершенном всего 14 лет. Подростка-пиромана уже задержали. Обстоятельства произошедшего еще будут устанавливаться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как оскорбившийся на замечание женщины-сторожа из-за выгула собаки 45-летний житель Омска поджег школу-интернат. Перед совершением преступления мужчина выпил бутылку коньяка. Злоумышленник также рассказал, что после содеянного переживал за воспитанников интерната. По его словам, он волнуется «за каждую девочку, за каждого мальчика».

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