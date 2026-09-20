Жительница Петербурга подала иск к организаторам концерта Канье Уэста

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Женщина требует взыскать с ответчиков деньги за билет, которые она не смогла вернуть во внесудебном порядке.

Жительница Санкт-Петербурга подала иск к организаторам концерта американского рэпера Канье Уэста на «Газпром-Арене» и потребовала вернуть стоимость билета. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Женщина просит взыскать с ответчиков 18,7 тысячи рублей, которые она заплатила за билет и не смогла вернуть во внесудебном порядке. Кроме возврата стоимости билета, истец также требует выплатить неустойку, штраф и компенсировать расходы в размере 913,66 рубля.

Иск о защите прав потребителя поступил в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга. Ответчиками по делу указаны компания «Сэй эдженси», выступавшая организатором концерта, и продавец билетов «Интикетс». Пока заявление к производству не принято.

По словам женщины, 17 августа она приобрела электронный билет на выступление Канье Уэста, которое планировалось провести 10 октября в 20:00 на стадионе «Газпром-Арена». В заявлении она указала, что не была уведомлена об отсутствии заключенного договора с площадкой.

Ранее в расписании концертов Канье Уэста на 2026 год на официальном сайте артиста исчезли выступления в Санкт-Петербурге. Изначально планировалось, что рэпер даст на «Газпром-Арене» два концерта — 10 и 11 октября. Представители стадиона сообщали, что договор аренды площадки с организаторами заключен не был.

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