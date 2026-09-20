Фото: ИЗВЕСТИЯ/стрингер

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Начался подсчет голосов.

На Камчатке и Чукотке завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы и региональных парламентов.

Явка за два часа до закрытия участков на Чукотке составила 57,78%. В Камчатском крае к 18:00 по местному времени проголосовали 46,77% избирателей. Теперь предстоит подчитать голоса граждан.

"Члены комиссии вскрыли урны, подсчитывают голоса и оформляют итоговые документы", — показала кадры с избирательного участка на Камчатке корреспондент "Известий" Вероника Браун.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что более 45% избирателей приняли участие в выборах всех уровней, которые проходят в России.

По словам главы Центризбиркома, на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже проголосовали более 3,3 миллиона человек. Это составляет 83% от числа избирателей, подавших заявления на участие в ДЭГ в 32 регионах.

Памфилова отметила, что в Москве дистанционным и электронным голосованием через стационарные участки воспользовались более 2,8 миллиона человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.