«Он профессионал»: менеджер «БиС» рассказал о состоянии Бикбаева после падения

Бикбаев получил сильный ушиб в результате падения с высоты на концерте

Фото, видео: Белкин Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Во время концерта Дмитрий выполнял трюк с тросом, однако не смог удержаться и упал в толпу зрителей.

Участник группы «БиС» Дмитрий Бикбаев после падения с высоты во время концерта получил сильный ушиб, однако серьезных травм у артиста не обнаружили. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал менеджер группы Антон Клыков.

По его словам, после завершения концерта певца госпитализировали для обследования. Врачи сделали УЗИ и рентген, которые не выявили повреждений внутренних органов и переломов.

По словам Клыкова, у Бикбаева диагностировали сильный ушиб и растяжение. Некоторое время артисту потребуется носить бандаж, однако ближайшие выступления группы отменять не планируют.

«Дмитрий профессионал, поэтому он действительно доработал концерт, не показав вообще никакого вида, что действительно было очень сложно, большое падение с большой высоты, порядка трех метров», — сказал менеджер.

Коллега Бикбаева Влад Соколовский также рассказал о состоянии артиста. В социальных сетях он сообщил, что певец в порядке, и назвал произошедшее большой удачей.

«Первое, что хочется сегодня сказать, и, пожалуй, самое важное: Дима цел», — написал Соколовский.

По его словам, последствия могли быть серьезнее, если бы артист приземлился иначе. Соколовский также заявил, что с людьми, ответственными за произошедшее, будет проведен отдельный разговор и они ответят за случившееся.

Инцидент произошел на первом большом концерте группы «БиС». Во время исполнения песни «Двухполярный мир» Бикбаев выполнял трюк с тросом, однако не смог удержаться и упал в толпу зрителей. После этого поклонники помогли ему подняться, а артист вернулся на сцену и завершил программу.

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