Памфилова сочла термин «недружественные» слишком мягким для ряда стран

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Глава ЦИК отметила, что, несмотря на сложности, за рубежом открыто больше участков, чем обычно.

Термин «недружественные» недостаточно резок для государств, которые мешают россиянам голосовать. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, в таких странах выборы проходят тяжело. Однако МИД РФ и дипломаты, вопреки трудностям, организовали больше избирательных участков за границей, чем обычно.

Памфилова также высказалась о Прибалтике. По ее мнению, эти республики отвечают ненавистью на все русское, забывая о возможностях, которые им дал Советский Союз.

Голосование проходит с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределяется около 20,7 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

По данным дистанционного электронного голосования на 19 сентября, электронно проголосовали более шести миллионов граждан. Это рекорд для всех единых дней голосования с применением электронных систем.

Памфилова 19 сентября говорила, что кампания идет оживленно. Досрочно проголосовали 4 663 963 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в Латвии и Эстонии россияне, намеревающиеся проголосовать на выборах в Госдуму, подвергаются давлению. Латвийские и эстонские стражи порядка стоят возле зданий дипломатических представительств РФ, проверяют документы у прибывающих граждан и заносят сведения о них в собственные базы.

В государствах Евросоюза продолжают урезать возможности для организации избирательных участков для тех, кто хочет отдать свои голоса.

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