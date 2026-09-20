«По всем уровням»: Элла Памфилова рассказала о ходе голосования
Памфилова: на выборах в России проголосовало более 45% избирателей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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На федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отдали голос более 3,3 миллиона человек.
Более 45% избирателей приняли участие в выборах всех уровней, которые проходят в России. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга.
«На текущий момент по всей стране, по всем уровням выборов проголосовало более 45% избирателей», — сказала она.
По словам главы Центризбиркома, на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже проголосовали более 3,3 миллиона человек. Это составляет 83% от числа избирателей, подавших заявления на участие в ДЭГ в 32 регионах.
Памфилова отметила, что в Москве дистанционным и электронным голосованием через стационарные участки воспользовались более 2,8 миллиона человек.
Таким образом, общее число проголосовавших с использованием электронных форматов уже превысило шесть миллионов человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве явка на выборах депутатов Госдумы достигла 40,2%. На данный момент выдано около 3,2 миллиона бюллетеней. Дистанционное электронное голосование в Москве продолжалось без перерывов. Только за ночь в ДЭГ приняли участие около 100 тысяч человек.
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