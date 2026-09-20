Путин: Россия продолжит содействовать в развитии Южной Осетии

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российский лидер обратился к президенту республики в связи с праздником.

Россия и впредь будет оказывать всемерное содействие властями и народу Южной Осетии в решении задач государственного строительства и социально-экономического развития. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, обращаясь к новоизбранному президенту страны Марату Камболову по случаю Дня Республики.

Российский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Цхинвалом успешно развиваются в духе добрососедства и союзничества. Наши страны плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, а также взаимодействуют в рамках укрепления региональной безопасности.

«И мы, несомненно, продолжим тесную совместную работу по дальнейшему наращиванию многоплановых партнерских связей», — процитировал Кремль слова Путина.

Также в честь Дня Республики Путин обратился к гражданам Южной Осетии, пожелав им счастья и процветания.

В республике 18 сентября состоялись досрочные выборы. Главой государства стал Марат Камболов, который до этого временно исполнял обязанности президента. С победой Камболова поздравил Путин. Российский лидер, в частности, сделал акцент на дружественном и союзническом характере отношений между Москвой и Цхинвалом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.