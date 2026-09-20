В Подмосковье в результате атаки БПЛА погибли два человека, пострадали шестеро

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек и повреждению жилых домов в нескольких округах региона.

С 3:00 до 5:00 по московскому времени силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах Московской области. Атака продолжается, сообщается в поступившей информации. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Самые серьезные последствия произошли в Раменском округе. На Северном шоссе после крушения беспилотника вспыхнула крыша 21-этажного жилого здания. Спасатели вывели из дома 400 человек, среди которых было 70 детей. Также пострадали 20 автомобилей.

В селе Софьино дрон врезался в трехэтажный многоквартирный дом, расположенный на улице Новой. На третьем этаже пострадали шесть квартир. В результате инцидента погибла 44-летняя женщина, а еще пятеро человек получили травмы, среди которых были двое детей. Дети были доставлены в больницу.

Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе. Пожилой мужчина находился в частном доме, который разрушился и загорелся в результате атаки. Один человек пострадал в Ленинском округе, информация о состоянии пострадавших уточняется.

В селе Софьино после удара произошел пожар на складе. В Котельниках дрон врезался в жилой дом в районе Новые Котельники, охватив огнем квартиры на трех этажах. Информация о пострадавших уточняется.

Последствия атаки также зафиксированы в Раменском, Коломне и Егорьевске, где повреждены частные дома. В Ленинском, Люберцах и Лыткарыно произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия, пострадавших нет. Повреждения есть и в Воскресенске.

На местах работают пожарные и экстренные службы. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения беспилотников и их обломков.

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