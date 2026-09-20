Юрасов заявил, что материала о Горбушке хватило бы на большее число серий

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Юрасов; 5-tv.ru

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Документальная картина прекрасно показывает, как менялась эпоха.

Многие истории не вошли в сериал «Горбушка. Легенды русского рока», рассказал продюсер Александр Юрасов в беседе с 5-tv.ru на премьере документальной ленты.

«Нельзя ведро вместить в стакан воды. За кадром много что осталось, у нас всего три серии, а могло быть и больше. Горбушка — это необъятное явление. Это настолько многогранно, настолько переплелось здесь все, что только можно себе представить, в музыкальном формате. Это зеркало страны, то, как менялась эпоха», — поделился Юрасов.

Продюсер высказал мнение, что Горбушка как феномен стала зеркалом этих перемен, лучше которого сложно что-то представить.

«Мы застали очень разные эпохи, очень разные возможности нам представились. Можно сказать, пережить несколько жизней. Наша страна менялась, мы менялись вместе с ней», — резюмировал Александр.

Также он отметил, что картина пропитана духом того времени, энергией, которую хотелось передать. Создателям сериала просто нужно было все сложить в историю и зафиксировать.

«Все немножко вспомнили былое, и из этого сложилась, мне кажется, очень симпатичная картина», — утвердил Юрасов.

На вопрос, сможет ли повториться феномен Горбушки, он сказал, что все будущее лежит в прошлом. Затем Александр привел фразу «Никто не забыт, ничто не забыто, и слава Богу».

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