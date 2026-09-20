«Они не молодеют»: Тодоров призвал сохранить историю русского рока

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Песни прошлых лет сегодня обретают новую актуальность.

Историю становления русского рока важно сохранить в документальном формате. Об этом заявил продюсер по документальному контенту платформы Okko Владимир Тодоров в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Горбушка. Легенды русского рока».

«Мне кажется очень важным увековечивать такие страницы в новейшей нашей истории и культуре, пока основные участники событий живы и основное место (ДК им. Горбунова в Москве — Прим. ред.) еще живо. Люди, которые создавали целую музыкальную индустрию в новой России — они тоже не молодеют, невзирая на то, что они все еще бодрячком и дадут всем нам еще сто очков по бодрости», — поделился Тодоров.

Также он подчеркнул, что команда, работавшая на съемках, обладает большим опытом в создании документальных фильмов.

«Кому как не им в коллабе с нами рассказывать и увековечивать эту историю, чтобы она запомнилась и осталась в умах и сердцах россиян. Огромное количество личных архивов, огромное количество участников — все это нужно объединить и обозначить культурную ценность этой истории», — рассказал Владимир. Он заметил, что во все времена хорошая музыка оставалась отдушиной для людей.

Тодоров считает, что на сегодняшний день московский район Китай-город — новое место притяжения для любителей нового рока и других субкультур. Они могут смешиваться, принимать новые причудливые формы, но точным остается одно — атмосфера рока жива и актуальна.

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