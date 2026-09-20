Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В екатеринбург приехали гости из 191 страны.

Россия со своей стороны и словом и делом доказывает, что жить дружно можно и нужно. На Урале подводят итоги грандиозного Международного фестиваля молодежи, где 92% участников по завершении мероприятий заявили, что хотят вернуться в Россию. Корреспондент «Известий» Николай Иванов увидел, что им особенно запомнилось.

Почти 200 стран. 10000 участников. Здесь весь мир, флаги, музыка, костюмы. Именно они и участники фестиваля будут вместе менять этот мир к лучшему. Сотни площадок: вот дискуссия о будущем экономики без галстуков. А здесь: лаборатории, робополигоны, порталы в будущее. Научный, политический, культурный обмен двадцать четыре часа в сутки!

«Россия объединяет мир. За Россией будущее, запомните это», — сказал Тарик Мустаким из Марокко.

«Это возможность обсудить идеи для лучшего мира», — сказал Юсмар из Венесуэлы.

Именно Россия в мире «глобального Макдональдса» стала противовесом Западу. Создает площадки для общения молодежи. Президент Владимир Путин неоднократно именно в обращениях к участникам фестивалей молодежи подчеркивал: равенство — наш приоритет.

«Каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития»;

«Для молодых поколений нет границ и разделительных линий»;

«Если мы все равны, то нет места… исключительности», — сказал Владимир Путин.

И они готовы разговаривать и договариваться.

«Нам нравится то, как вы подходите к разным вопросам. Более того, вы никогда не колонизировали ни одну африканскую страну», — сказал Фред Яу Асафу Арбиджи из Ганы.

Как раз деколонизация была главной темой первого в Советском Союзе фестиваля молодежи и студентов в 1957 году. И тогда, и сейчас. Сбахи Абделилах из Ирака был участником того самого фестиваля 1957 года. В Екатеринбурге он почетный гость! Рассказывает, что больше всего удивило шестьдесят девять лет назад.

«Люди встречают нас. Ничего себе, кто я? Неужели я такой важный?» — сказал почетный гость из Ирака Абделела Сбахи Халаф Аль-Себахи.

В архиве находим артефакты того самого легендарного фестиваля. Серьезнейшая подготовка. Проводили научные исследования. Вот справочник стран мира. Некоторых государств уже нет на планете. Сборник рекомендованных песен. И танцев с правилами и музыкой. Было сделано все, чтобы гости чувствовали, что их не просто ждут, а вникают в детали культуры и традиций.

Чуть ли не столкновением цивилизаций называют тот фестиваль участницы от СССР. Но молодежь быстро адаптировалась.

«У них было, по-видимому, немножко удивление, потому что так, судя по тому, что про нас тогда говорили, что у нас чуть ли не медведи бегают по улицам», — сказала участница фестиваля молодежи 1957 года Ирина Булина.

«И мы думали, что это сказка фестивальная на всю жизнь. Было слово мир на всех языках мира, freedom, peace», — рассказала участница фестиваля молодежи 1957 года Нина Турчанинова.

В переводе «свобода» и «мир». Тезисы, важные для нас. На Западе были ширмой. В те годы Британия продолжала выкачивать ресурсы из колоний: Нигерии, Кении, Уганды. Франция — из Алжира, Сенегала, Мали, Конго. Португалия даст независимость Анголе и Мозамбику только через 18 лет.

Антиимпериализму был посвящен и Фестиваль молодежи в 1985. Тоже в Москве. Там прозвучала песня авторства Юрия Лившица «Вальс тишины». Композитор вспоминает свои ощущения.

«Оказаться в центре Москвы на таком празднике, увидеть таких людей, увидеть людей разных национальностей и понять, что весь мир един и что он маленький, как на ладошке», — сказал композитор Юрий Лившиц.

Это чувство живо и сейчас. Фестиваль в Екатеринбурге стал местом встречи дерзких, свободных, умных.

«Я вырос в 1990-е годы, когда нам рассказывали, что жвачку и джинсы надо купить, и все будет хорошо. Я очень рад, что страна изменилась настолько, что мы понимаем, чем гордиться в нашей истории и создаем новые поводы для гордости», — сказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

А для гостей с Запада — как Россия страна, где можно свободно выражать свои взгляды. Кевин де Риддер приехал из Бельгии. Там он координирует «Бессмертный полк». Говорит, в Европе забыли историю.

«Не только в Бельгии, но люди просто забывают, что у нас было как в первой и во второй войне. И я решил, ну как, сохранить память», — сказал Кевин де Риддер.

Для тех, кто помнит, в Екатеринбурге представили выставку «Неонацизм в XXI веке». Об эволюции самой страшной идеологии на планете — от фашистской Германии до современной Украины.

«Очень часто руководство многих западных стран как-то очень стыдливо от этой проблемы отворачивается, предпочитает сделать вид, что этого нет, предпочитает не заметить. Это всегда заканчивается трагедиями», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Но мир меняется. Однополярная модель себя исчерпала.

«Рассчитываю, что западные страны поймут необходимость занять свое реальное место в международной архитектуре, не пытаться уже с гораздо меньшими возможностями эту архитектуру подминать под себя», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Но терять гегемонию Западу не хочется. Отсюда противодействие фестивальному движению с самого начала. В 1947 праздник молодежи перенесли из Парижа в Прагу из-за позиции французских властей, они увидели в фестивале угрозу. В 1957 жесткое сопротивление со стороны США: Госдеп настойчиво рекомендовал своим студентам не ехать в Москву. Сейчас ситуация схожа. Страх Запада понятен. Эти ребята вернутся домой и расскажут в своих странах правду о России.

Семь десятилетий спустя геополитика снова хочет поставить границы. И снова они, талантливые и молодые, их стирают. Едут в Россию. Которая для всего мира становится символом формирования многополярного мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.