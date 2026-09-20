От «Солидарности» и денег НАТО до угроз: Сикорский вызвался «победить» Россию

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Алексеев; 5-tv.ru

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Глава МИД Польши сослался на превосходство в авиации.

За право стать «главным защитником демократии» у них там очередь выстраивается, на самом деле. Такое ощущение, что идут смотрины на конкурсе «боевых» петушков: а ну, кто побойчее? Кому зерна, в смысле американских деньжат, подкинуть? Заметив, что между Вашингтоном и Берлином наметился разлад, в дело включилась Польша. С ее неизживаемым бахвальством и самомнением.

«Если бы Россия напала на нас, и мы бы „сняли перчатки“, я думаю, мы бы победили Россию довольно быстро. У нас подавляющее превосходство в авиации над Россией. Генерал, поправьте меня, если я ошибаюсь, но это что-то около 2500 самолетов. Даже без участия США у нас превосходство, я последние данные не проверял — сколько у нас ракет, бомб и всех этих возможностей для нанесения глубокого удара», — считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Вообще-то у европейских стран НАТО не 2,5 тысячи, а около тысячи восьмисот боевых самолетов, что не намного больше, чем у России. Это данные из открытых источников, если что, мы не выдаем военную тайну. Так что заявления пана Сикорского звучат не просто странно, но и глупо. Недаром так вытянулись лица у тех, кто сидел рядом с ним и все это слушал. Но он знатный провокатор, с этого и начинал свой путь.

Радослав Сикорский еще в старших классах школы примкнул к «Солидарности», была такая организация независимых профсоюзов в Польше, во главе с электриком Лехом Валенсой. Взрослые дяди на заводах забастовки устраивали, а Сикорский, значит, школьников подбивал. И в 1981 году участвовал в провокации в его родном городе Быдгоще, после которой польские власти как следует прижали «Солидарность». Но Сикорского это не коснулось. Он уехал в Лондон учиться.

Потом был журналистом, ездил в горячие точки. Но, вот же совпадение, только в те, где натовцы открыто или чужими руками боролись с Советским Союзом: Афганистан, Ангола, Югославия. Понятно, да? Потом в Польше произошла бархатная революция, коммунисты дрогнули, Сикорский вернулся в Польшу и, быстро получив сумасшедший карьерный рост, стал заместителем министра обороны в 29 лет! Человек, который не служил. Странно, да?

При этом в кармане у него вообще был британский паспорт. Вот такой патриот. Дальше интереснее: жена — американка Энн Эпплбаум, тоже журналистка, «советолог», которая между делом возила запрещенную литературу и деньги для той же самой «Солидарности». Деньги от кого?

Еще в советские годы заявлялось, что деньги на протест дают американские спецслужбы. Но красной Варшаве не верили?! На дворе был, внимание, 1982 год. И лишь спустя почти четверть века стали появляться публикации и на Западе: действительно, ЦРУ спонсировало «Солидарность». Все годы, пока «независимый профсоюз» боролся с коммунистами, ЦРУ помогало освещать события в СМИ, предоставляло деньги и ресурсы на демонстрации, газеты, листовки, радиотрансляцию и даже прерывало телепрограммы, высвечивая на экране слова вроде «Солидарность жива».

Операция называлась QR Helpful и обошлась Вашингтону в миллионы долларов. Но результат был: «Солидарность» пробилась наверх и вместе с католической церковью смела режим. Кому интересно, почитайте литературу, написали участники событий. Вот сейчас устами пана Сикорского кто угрожает России? Польша? Или Британия? Или ЦРУ?

В последнее время опять же под благовидными предлогами западные спецслужбы перешли к откровенно «пиратским» методам. На что Россия не может не обращать внимания.

«Мы обратили внимание и на то, что сейчас, только что, прошли очередные учения в Балтийском море. Цель, в том числе, — отработка захвата гражданских судов. Это нормально? Так и хочется им сказать: давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать. Это должно быть для всех очевидным, общим местом, понятным. По-другому не будет», — отметил Владимир Путин.

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