Фото, видео: www.globallookpress.com/Justin Tang

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил странную риторику европейцев.

Новой Государственной Думе, независимо от партийного состава депутатов, без раскачки придется вступить в непростой процесс — принятие бюджета, главного финансового документа на будущий год и последующие два. Работа предстоит непростая, поскольку, начиная еще с эпидемии ковида, у нас периодически расходы превосходят доходы. Приходится адаптировать финансы.

Но есть и приятные новости: из-за проблем с судоходством на Ближнем Востоке, в двух проливах вокруг Аравийского полуострова, цена на нефть уже перевалила за 100 долларов за баррель, а за нефть российскую, которую можно доставить в Азию без транспортных проблем, еще выше. Так что в августе, например, наши доходы превысили расходы и дали серьезный профицит — плюс 600 миллиардов рублей. Понятно, что рассчитывать, что это теперь надолго, было бы легкомысленным. Бюджет — документ консервативный, но не учитывать нефтяную конъюнктуру тоже нельзя.

«При этом мы, конечно, видим и то, как растут цены на нефть на мировых рынках. Соответственно, ожидаем, что в ближайшие месяцы нефтегазовые доходы бюджета также увеличатся. В свою очередь, это позволит пополнить и Фонд национального благосостояния, который, как известно, выступает своего рода подушкой безопасности для государственных финансов», — сказал Владимир Путин на совещании с правительством.

Эти заявления тем приятнее слышать, чем дальше на Западе поднимается потихоньку паника по поводу топлива. Авторитетное деловое издание Wall Street Journal пугает полноценным мировым топливным кризисом. Причин много, где ближневосточный кризис главная, но не единственная. Глупая попытка европейцев помешать торговле российскими углеводородами сам нефтяной поток не остановила, но цены подстегнула — это тоже причина.

Террористические удары ВСУ по российским НПЗ — это тоже причина. Мы просто запретили экспорт дизеля, и все. У нас дизеля много, на каждой колонке. А что там у них — это их проблемы. И вот то тут, то там уже потихонечку вспыхивают топливные бунты. В Сирии запахло гарью покрышек и новыми беспорядками. Во Франции поднимают головы «желтые жилеты», которые уже потихоньку выводят людей на улицы и угрожают масштабными беспорядками, если цены на дизель продолжат расти, а они уже по 2,5 евро за литр. То есть примерно 240 рублей за литр.

Макрон нервно заерзал. И Мерц заерзал: в Германии за полгода цена топлива — и дизеля, и бензина — выросла примерно на 30%, до тех же, что и во Франции, показателей. Даже в Америке, у которой самые богатые запасы углеводородов и заводов много по переработке, но тоже проблемы. Впервые в истории дизель стал стоить дороже 6 долларов за галлон, это около 140 рублей за литр. Не как в Европе, пока, но очень чувствительно.

В свое время Байдена критиковали за дорогое топливо, когда галлон стоил четыре доллара. А сейчас шесть долларов и выше. Байден проиграл. А Трамп? Трамп, конечно, свою вину в этом нисколько не признает и впервые обвинил во всем Зеленского. Мол, это из-за его провокаций Россия запретила экспорт своего топлива, и вот мы все страдаем. Так себе отговорка. Конечно. Почему дизель «страдает»? Потому что это основное топливо энергетики и промышленности. Его надо примерно в два раза больше, чем бензина. А где «тонко», там и рвется.

А там еще и «газовый кризис» вырисовывается. По тем же самым причинам, по большому счету. Вот тут точно можно обвинить Зеленского и его украинских подрывников. Если верить официальной версии взрыва «Северных потоков», конечно.

«А у нас в квартире газ, а у вас?» — цитата советского классика как нельзя лучше описывает складывающуюся сейчас обстановку.

В России наращиваются темпы социальной газификации, то есть подключения на льготных условиях удаленных от газопроводов городов, поселков и отдельных социальных объектов. Когда трубу бесплатно подводят до «ворот» и остается только завести голубое топливо непосредственно в дом.

За пять лет программы этой возможностью воспользовались миллион 620 тысяч домовладений. И программа только расширяется. По «льготной» схеме решено подключать и сельские дома культуры. Один такой, в Чувашии, торжественно, с президентом на видеосвязи, как раз запитали. Начало большого дела.

«Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа. И наша задача — чтобы этот ресурс в первую очередь служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан», — подчеркнул Владимир Путин.

И где-то тихо всплакнули немецкие бюргеры, запасаясь теплыми носками на долгую зиму. Ну это так, лирика. Россия демонстрирует, что сохраняет потенциал для развития гражданской сферы несмотря на противодействие европейцев прежде всего. Отворачиваетесь от наших углеводородов — ну, ладно. Хотели парализовать наше воздушное сообщение, запретив эксплуатацию Boeing и Airbus, — ну, ладно.

В пятницу был подписан один из крупнейших контрактов в современной российской истории на 90 новых самолетов МС-21 для «Аэрофлота», полностью наших, с нашими двигателями. Вдобавок — обучение и полное техническое сопровождение. Эти лайнеры будут летать в том числе в новые аэропорты: в Барнаул, Оренбург, Псков, где в пятницу открыли новые терминалы. Всего же до 2030 года должно быть модернизировано не менее 75 аэропортов, это свыше трети всей аэропортовой сети России.

На фоне таких планов тем разительнее выглядит отчаяние Киева. Борьба на истощение, в которую перешли боевые действия, дает свои результаты. Если быть точным, то «космический» дефицит — это 27 миллиардов долларов. До конца года. И вот уже попритихли в Европе инициативы присоединить Киев хоть тушкой, хоть чучелком к ЕС. На чем настаивал еще весной Фридрих Мерц. Зачем присоединять к себе «черную бюджетную» дыру.

Появилась новая идея, а может… Канаду присоседить? Удивительное здесь все. Во-первых, география: ладно, в Киеве уверены, что Украина це Европа, но Канада-то точно «це не Европа» и между ними Атлантика. Во-вторых — а что значит «ассоциированный» член Евросоюза? Нет, флаг будет ярким, этого ассоциированного союза. Но на практике это что значит? Не исключено, что все затевается опять же ради нефти и газа, которые в Канаде есть и которые сейчас «качают» и переваривают в основном США.

«А мы тоже хотим», — говорят европейцы. Тем более с Трампом канадский премьер Карни вроде как поссорился и на европейскую Гренландию покушается. Вроде как фронда! В рядах англосаксов. Так европейцы дружат с Вашингтоном или уже нет? Вся такая внезапная, такая противоречивая вся эта Европа. Похоже, это становится и тактикой, и стратегией.

«С одной стороны, они пишут, что сейчас Украина своими дальнобойными террористическими ударами переламывает ход войны, а Россия „слабеет“. Мол, надо надавить еще. И одновременно те же люди без всякого перехода заявляют, что Россия через два года нападет на Европу. Определитесь, считаете ли вы нас слабыми и терпящими поражение. Тогда почему боитесь? Либо вы лукавите перед своей аудиторией в том, что Украина начинает переламывать ход войны. Это бред», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По поводу России и вовсе биполярное расстройство. Главной истеричкой на тему «Россия на нас вот-вот нападет» стала Германия. Там уже снимают пыль со старых бункеров и готовят госпитали к приему раненых на случай масштабной войны. Правительство Фридриха Мерца бьется в конвульсиях, не зная, как еще продержаться у власти хоть немного.

Вот и рисуют традиционного внешнего врага — Россию. Но уже завтра этой истерике может наступить конец, все зависит от результатов выборов в двух регионах. В случае поражения там партии Мерца, вернее, так: она проиграет точно, так что в случае разгромного поражения сам Мерц будет вынужден покинуть пост, и начнется совсем другой этап. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков продолжит тему.

Вместо деловых костюмов — камуфляж, а вместо бюджетов — военные карты. Лидеры ЕС держат неровный строй. Главе Евгодипломатии Кае Каллас милитари-стайл не по размеру, незамутненным взглядом она рассматривает тактические наушники. Долететь и приземлиться уже подвиг. Международные учения в Бельгии. Десантники: американцы, британцы, немцы после неудачного приземления беспомощно болтаются на деревьях.

За ними лезут альпинисты. Их борьба. Мерц в темных очках. Вещает о мрачном будущем Европы, которой угрожает страшная Россия. Хотя у самого будущее уже предопределено. Политический провал в Саксонии-Анхальт уже случился, его партия проиграла выборы. На очереди Берлин и Мекленбург, там по опросам ХДС наберет жалкие семь процентов. Самый непопулярный канцлер в истории достает последний козырь.

«Если Россия добьется своего, это будет иметь непредсказуемые и беспрецедентные последствия для всех нас, включая Германию», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

В ФРГ бункерная паника! Изучают возможность вернуть к жизни законсервированный подземный госпиталь. Из туннелей, парковок и подземных гаражей готовят убежища. Бункеры от карающего ответа, а немецкая бригада, которую перебрасывают на восток, видимо, чтобы этот ответ приблизить. Берлин пообещал прислать в Литву почти пять тысяч военных. Набрать их пытались из добровольцев, но желающих не нашлось.

«Никто не хочет уезжать непонятно куда, чтобы защищать неизвестно что. Нам не смогли нормально объяснить, как и против чего мы здесь должны бороться», — сказал немецкий доброволец в Литве Йошуа Кребс.

В Прибалтику погонят регулярные войска. На фоне этой новости министр иностранных дел Эстонии настолько осмелел, что собрался захватить Калининградскую область.

«У нас есть необходимые возможности, у нас есть план стоимостью в миллиард, и по нему мы нанесем удары вглубь территории России», — сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Не менее воинственно настроены соседи. Литва собирается закупить почти тысячу бронетранспортеров PATRIA. Но правда только к 2034 году. Видимо, войну решили перенести. А пока что, если Россия нападет прямо завтра, готовятся к всеобщей эвакуации. Бежать будут через Польшу. Там-то уже готовы.

«Мы рассматриваем эту возможность с самого первого дня, как только пришли к власти», — сказал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Здесь действует абсурдная логика, которую хорошо видно по заголовкам европейских газет. Россия слаба и проигрывает Украине. Именно поэтому мы нападем на НАТО и всех уничтожим. И почему-то противоречий читатели от Лиссабона до Нарвы не видят.

«Это не просто шизофрения, это пропаганда самого низкого качества. Либо Россия проигрывает войну, и тогда с ней покончено, как страна, только что проигравшая войну, может напасть на другую? Это нарратив, который им нужен для их политических целей», — сказал бывший капитан армии Франции Бертран Шоллер.

Зато за океаном устали от заезженных пластинок. США всерьез рассматривают вариант вывода своих войск из Европы. Глава Еврокомиссии сразу посуетилась и теперь заставляет всех членов ЕС ввести протоколы НАТО. Экономический союз начинает жить по принципу: один за всех и все за одного.

«По мере роста уровня угроз уровень готовности Европы должен повышаться. И именно поэтому я совместно с Каей Каллас предложу новую стратегию европейской безопасности», — сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Впрочем, в большой евросемье и тут нет согласия. Хоть кто-то понимает, где настоящая угроза.

«Русские не напали ни на одну из стран ЕС. Это вы напали на Россию, это вы расширялись до российских границ, это вы десятилетиями пытались добиться смены режима в России, вы вооружаетесь как при Гитлере, а ваша антироссийская риторика находится на уровне нацистов», — сказал депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Европа тратит на так называемую оборону больше, чем когда-либо. В 2025 году — 418 миллиардов евро. Примерно столько же Британия: формально не член ЕС, но старый союзник по антироссийскому блоку. На днях там завершили испытания новой ядерной боеголовки. Это первая разработка с 90-х годов. Правда, не совсем понятно, кого они хотели этим напугать. Лучшее ПВО — это неизбежный ответ.

В Европе это понимают. Любое нападение обернется зеркальным ударом. И неважно, где они разместят ядерное оружие — у наших границ или дальше. Смысла в этом нет. Европа готовится к войне с Россией, которая, по ее же словам, вот-вот проиграет. Но в этой готовности больше страха, чем силы. Уже было объявлено: бункеров в том же Берлине на всех не хватит.

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