Из-под земли врага достанут: как российские военные замкнули кольцо в Харьковской области

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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За неделю украинские боевики не смогли прорвать котел в Харьковской области.

Украинско-польская граница перестала быть безопасной для транзита военных грузов для Киева. Так и хочется добавить: наконец-то. Трижды за неделю воздушные удары пришлись по пункту пропуска «Ягодин — Дорогуск». Это кратчайший путь из Европы в украинскую столицу.

Прилеты всего в двух километрах от границы. На польской стороне это вызвало жуткий переполох: в воздух были подняты истребители, но операторы ударных БПЛА действовали хирургически точно, границы не нарушали. Видео опубликовано Министерством обороны.

Параллельно продолжилась охота за локомотивами, что тащат грузы с запада. Были поражения в районе Луцка, Житомира и непосредственно уже на подъезде к украинской столице.

Украинская логистика под системной атакой, теперь в этом нет сомнения. Цель — парализовать или, по крайней мере, затруднить доставку боеприпасов и вооружений от спонсоров. Если ранее фокус был на молдавском направлении, то теперь дотянулись и до польского участка.

Западные маршруты обрезают точно так же, как ранее обрубили южные, морские пути снабжения ВСУ. В портах большой Одессы, а сюда входят и Южный, и Черноморск, и Измаил, выбивают те суда, что рискуют зайти в украинские порты. Все это уже сказывается на снабжении фронта.

За неделю ВСУ так и не смогли организовать ни одной серьезной попытки прорвать котел в Харьковской области, где зажаты до двух тысяч украинских военнослужащих. Военкор «Известий» Денис Кулага побывал на позициях подразделений, замкнувших окружение, и убедился: эти парни врага из-под земли достанут. Буквально.

Этот котел появился благодаря не численному превосходству, а симбиозу скорости, огневой поддержки и, что немаловажно, военной хитрости, детали которой становятся известны лишь сейчас.

«А здесь у нас уникальные кадры, которыми теперь можно поделиться: мы находимся глубоко под землей, и вот эти узкие коридоры, оказывается, связывают между собой сразу несколько подразделений группировки „Север“. Которые как раз-таки сейчас работают по зачистке Волчанского котла», — сообщил корреспондент Денис Кулага.

Здесь душно, но безопасно. Многокилометровые тоннели строили несколько месяцев. В итоге получилась разветвленная сеть для передвижения между множеством позиций. Один маршрут ведет к артиллерии. Через другой выходят на задание разведчики, а через третий запускают боевой дрон. Операторы под землей и в безопасности, но воздушное пространство находится под тотальным контролем. Каждый квадрат местности под наблюдением. Вот бронемашина на полной скорости пытается прорваться к своим. Безуспешно.

Группировка войск «Север» провела серию успешных наступательных действий, освободили сразу несколько населенных пунктов: Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья, Комиссарово и Лошаково. Таким образом крышка котла становится шире. Шансов выбраться у бойцов ВСУ нет, окруженная территория обстреливается изо всех стволов.

Котел кипит, и кипит он и днем, и ночью. Противник предпринимает попытки вырваться из окружения. Но наша разведка это все, конечно же, видит, и в этот момент в бой вступают настоящие охотники, расчеты «Гиацинта». Враг ищет спасения в лесополках, но методичный огонь не дает расслабиться ни на минуту.

После артподготовки противнику предлагают сдаться. Так было в районном центре Ольховатка, который перед штурмом полностью заблокировали. Но не все согласились капитулировать.

«Чаще сдаются, а так приходится и бой частенько давать. Но он бывает недолгим, бывает и трудный. То есть на моментах там попадаются люди. А так все, они уже подавлены и бегут все», — сказал военнослужащий группировки войск «Север» ВС России с позывным «Шальной».

Параллельно с боевыми задачами идет сложнейшая многоуровневая операция по спасению мирного населения. Враг, не желая вступать в открытый бой с штурмовиками, цинично целится по эвакуационным группам.

Ольга вместе с маленьким сыном в первый раз пыталась эвакуироваться своими силами, на машине. Но по ним ударил украинский дрон.

«Мне повезло, что я сзади сидела. Получила осколочное ранение вот на груди, рука, глаз пострадал. Не вижу на данный момент сейчас», — сказала жительница поселка Ольховатка Ольга.

К раненой Ольге с ребенком вовремя подоспели наши военные, оказали помощь, прикрыли от дронов и вывели в безопасное место. Так уже удалось спасти двенадцать гражданских, еще четверо готовятся к эвакуации.

«Через что я прошел, это ад… Жалко всех пацанов, кто там лег и нас провели, чтоб мы остались живы, нас били минометами, по края лупили с минометов, пацанам всем респект, кто нам помогал, кто нас выводил», — сказал житель поселка Ольховатка Павел Иванов.

Сегодня они впервые смогли поблагодарить своих спасителей.

«Север» выигрывает не числом, а умением. Эта сеть тоннелей стала не просто укрытием, а тем тактическим ходом, который позволил группировке переиграть противника в его же координатах. Теперь это ловушка, из которой не могут выбраться сотни боевиков.

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