Высший разум: Трамп хочет переименовать ИИ и создать нейросетевые войска

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Глава Белого дома считает старое определение неточным.

Президент США Дональд Трамп предложил изменить название искусственного интеллекта. По его словам, нынешняя формулировка не отражает всю полноту термина. Своими мыслями глава государства поделился в социальной сети Truth Social.

Трамп считает, что определение «искусственный интеллект» недостаточно точно описывает масштаб развития технологии. По его словам, многие воспринимают это определение как невыразительное.

«Многие считают, что термин „искусственный интеллект“ является неточным и весьма некорректным для обозначения ИИ, или искусственного интеллекта. Гораздо более изящным и точным описанием этого нового явления было бы „высший интеллект“ (ВИ), „экстремальный интеллект“ (ЭИ) или „верховный интеллект“ (ВИ). Это опрос, и я был бы признателен всем за участие в голосовании! Какое название лучше всего подходит для этой стремительно развивающейся революции?» — поинтересовался Трамп.

Пока подписчики американского лидера отдают предпочтение варианту «высший интеллект» — 42% респондентов проголосовали за этот вариант.

Также Трамп сообщил о создании Сил искусственного интеллекта. Он сравнил новую структуру с Космическими силами, созданными в 2019 году во время его первого президентского срока.

Американский лидер заявил, что в ближайшее время намерен объявить о назначении руководителя Сил ИИ. По его словам, искусственный интеллект станет новой промышленной революцией или новым интернетом, а его влияние может быть масштабнее и эффективнее предыдущих технологических изменений.

Трамп также заявил, что ИИ способен охватить 25% ВВП США, и подчеркнул, что страна должна сохранить преимущество в этой сфере перед Китаем и остальным миром.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Трамп запретил доступ в Белый дом журналистам некоторых американских СМИ.

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