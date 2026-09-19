Явка на выборах в Госдуму по итогам второго дня достигла 44,38%
Борис Сатаров 20 0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Голосование продлится до 20 сентября.
По итогам второго дня голосования явка избирателей в России составила 44,38%. Об этом 19 сентября свидетельствуют данные трансляции на сайте Центральной избирательной комиссии России.
«Ход голосования по федеральному округу — 44,38%», — говорится в сообщении ЦИК.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании начались 18 сентября. Голосование проходит в течение трех дней и завершится 20 сентября.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.