Минниханов проголосовал на выборах в Госдуму

Фото, видео: 5-tv.ru

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Глава Татарстана пришел на избирательный участок вместе с супругой и принял участие в голосовании в первый день выборов.

Рустам Минниханов 18 сентября проголосовал на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. Глава республики посетил избирательный участок № 42, расположенный в здании Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ).

После заполнения бюллетеня Минниханов поблагодарил участников, находившихся на участке. На опубликованных кадрах видно, что для избирателей были подготовлены местные угощения.

В период проведения выборов в Татарстане также проходят дополнительные выборы депутата Госсовета республики по Высокогорскому одномандатному округу № 50. Кроме того, жители региона выбирают депутатов представительных органов муниципальных образований.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. В федеральный избирательный список включены 10 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые» и Партия прямой демократии.

Параллельно проходят выборы в законодательные собрания 39 регионов и выборы глав субъектов РФ. В восьми регионах руководителей выбирают прямым голосованием, еще в трех — через региональные парламенты. Всего в рамках этой избирательной кампании предстоит распределить около 23 тыс. мандатов.

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