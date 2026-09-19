Молодожены из Отрадного сыграли свадьбу в день выборов

Фото, видео: Max/Правительство Самарской области/SamarOblast; 5-tv.ru

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Дату торжества пара выбирала специально.

Богдан и Елизавета из Отрадного отметили свадьбу в один из дней голосования. Молодые специально подбирали дату именно так, чтобы она совпадала с выборами в Государственную думу — 2026.

«Мы хотели совместить эти дни, потому что и свадьба, и голосование — важные события для страны и для молодых супругов», — рассказали молодожены.

Единый день голосования начался в России в пятницу. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, выборы проходят в штатном режиме, чего удалось добиться вопреки попыткам провокаций.

Выборы в Госдуму девятого созыва продолжатся до 20 сентября включительно. Согласно смешанной системе, предстоит избрать 450 депутатов: 225 по партийным спискам (при пятипроцентном барьере) и 225 по одномандатным округам.

В бюллетене представлены десять политических партий. В кампаниях задействованы тысячи кандидатов, среди которых не только политики, но и представители социально значимых профессий — врачи, учителя, волонтеры и ветераны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на выборы в Луганске пришел корги-отряд. Девочки Кимми и Лилу поддержали своих хозяев в принятии важного решения. Хвостатые участники выборов, конечно, не опускали бюллетень в урну, но точно подарили всем на избирательном участке хорошее настроение.

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