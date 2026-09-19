Токаев поручил разработать меры для полного запрета граффити в Казахстане

Фото: Ковалев Петр/ТАСС

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По словам главы государства, подобное творчество уродует муниципальные территории.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за запрет граффити на стенах общественных зданий и призвал разработать национальный стандарт чистоты. С соответствующим поручением глава государства выступил во время участия в экологической акции «Чистый Казахстан». Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Токаев заслушал доклад акима Астаны Жениса Касымбека и поручил принять жесткие меры в отношении людей, которые разрисовывают стены общественных зданий. Президент считает необходимым законодательно и нормативно ввести полный запрет на такое творчество, которое, по его словам, является проявлением вандализма и хулиганства.

«В казахстанских городах, убежден глава государства, этого допускать нельзя и следует принять меры законодательного и нормативного характера для введения полного запрета такого „творчества“, уродующего муниципальные территории по всему миру, как проявлений вандализма и злостного хулиганства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Токаев предложил разработать национальный стандарт чистоты. По его словам, экологическую акцию «Таза Қазақстан» необходимо вывести на качественно новый уровень.

«Перед нами стоит еще немало важных целей и задач. Мы должны вывести акцию „Чистый Казахстан“ на качественно новый уровень. Считаю необходимым разработать национальный стандарт чистоты. Это требование времени», — заявил президент.

Глава Казахстана также отметил важность благоустройства общественных пространств. По его словам, это формирует благоприятный образ страны за рубежом, однако основная цель должна заключаться в улучшении жизни граждан.

Отдельно Токаев раскритиковал состояние внутригородских и сельских дорог. Он назвал ситуацию «ахиллесовой пятой» и заявил, что за решение проблемы необходимо взяться в соответствии с законом.

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