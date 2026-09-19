Фото, видео: www.globallookpress.com/Roscosmos; 5-tv.ru

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Аппарат доставил на орбиту оборудование для научных экспериментов.

Грузовой корабль «Прогресс МС-35» пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Запуск корабля состоялся 16 сентября с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1б».

Главным грузом «Прогресса МС-35» стало рабочее место — экзоскелет для дистанционного управления роботом «Теледроид», который предназначен для выполнения задач в открытом космосе.

Сам робот доставят на МКС следующим грузовым кораблем — «Прогрессом МС-36» — в ноябре. После этого его установят снаружи станции, а управлять аппаратом изнутри будут космонавты Петр Дубров и Анна Кикина.

Помимо оборудования для «Теледроида», новый грузовик доставил на орбиту аппаратуру для научных экспериментов «Газоанализатор-ФС», «Биополимер», «Виртуал», «Вампир», «Ураган» и «Сепарация».

Также на борту находятся топливо для дозаправки станции, вода и кислород, продукты питания, в том числе свежие, оборудование для санитарных нужд и средства гигиены, медикаменты и средства профилактики негативного воздействия невесомости.

Обычно грузовые корабли серии «Прогресс» и пилотируемые «Союзы» отправляются к МКС на ракетах «Союз-2.1а», а полет по стандартной двухсуточной схеме занимает около двух суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным космическим аппаратом. Пуск провел боевой расчет космических войск ВКС России.

После старта ракету взяли на сопровождение наземные средства автоматизированного комплекса управления. Космический аппарат в расчетное время вывели на целевую орбиту и передали под управление наземных средств космических войск.

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