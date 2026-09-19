Не получается проголосовать онлайн: что делать при сбое работы ДЭГ

При сбоях работы ДЭГ можно проголосовать на избирательном участке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Редакция 5-tv.ru собрала подробную инструкцию, как быть в таких случаях.

Дистанционное электронное голосование позволяет отдать голос, не выходя из дома. Однако иногда избиратель сталкивается с проблемами: не открывается портал, не приходит код подтверждения, не появляется бюллетень или не получается поставить отметку. Причина может быть как в данных самого пользователя, так и в технической работе системы.

При этом незавершенные попытки голосования во время неполадки не учитывались как поданные голоса. Подробнее о том, как быть и что делать в таких случаях, — в материале 5-tv.ru.

Почему не работает ДЭГ

Самая простая причина — избиратель не подал заявление на участие в дистанционном голосовании. Для ДЭГ необходимо было заранее зарегистрироваться в установленный срок.

Если заявление не подавалось или участие не было подтверждено, электронный бюллетень получить не удастся. В таком случае остается возможность проголосовать другим предусмотренным способом.

Еще одна распространенная проблема связана с учетной записью. Для авторизации требуется подтвержденная учетная запись на Госуслугах, а персональные данные пользователя должны соответствовать сведениям в избирательном регистре.

Проблемы могут возникнуть, например, если недавно менялись паспортные данные или другая информация, которая используется для идентификации избирателя. В такой ситуации система может не подтвердить право на получение электронного бюллетеня.

Не приходит СМС с кодом

После входа через Госуслуги пользователю необходимо подтвердить личность кодом. Если сообщение не приходит, в первую очередь стоит проверить номер телефона, указанный в учетной записи, и наличие мобильной связи.

В этом случае также предусмотрена возможность получить код через мессенджер MAX. Для этого номер телефона в MAX должен совпадать с номером, который указан на Госуслугах. Код можно найти в чате «Коды подтверждения».

Если заявление на ДЭГ не подавалось или его участие не было подтверждено, проблема с кодом не решится повторной отправкой сообщения. В таком случае электронный бюллетень пользователю недоступен.

Что делать, если бюллетень не открывается

Отдельная ситуация возникает, когда человек уже авторизовался, но пытается продолжить голосование с другого устройства.

СМС-код подтверждения привязан к устройству, на котором он был введен. Поэтому, если избиратель начал процедуру на смартфоне, а затем перешел на компьютер, электронный бюллетень может не открыться.

В такой ситуации необходимо вернуться к тому устройству, на котором проходила идентификация, и продолжить голосование там.

Почему не получается поставить отметку

Иногда проблема возникает уже непосредственно при заполнении бюллетеня. Если поля для выбора остаются недоступными, необходимо сначала пролистать бюллетень до конца.

Такая особенность предусмотрена для того, чтобы избиратель мог ознакомиться со всем представленным в электронном бюллетене списком. После просмотра документа поля для выбора становятся активными.

Поэтому, перед тем как считать ситуацию техническим сбоем, стоит проверить, полностью ли открыт и просмотрен бюллетень.

Не открывается сайт ДЭГ

Если портал дистанционного голосования вообще не загружается, причина может быть связана с настройками браузера, сертификатами безопасности или использованием VPN.

В частности, смена IP-адреса при включенном VPN может мешать работе государственных порталов. В качестве одного из вариантов решения рекомендуется отключить VPN и повторить попытку.

Также проблемы с доступом могут возникать из-за сертификатов безопасности. В таких случаях рекомендуется воспользоваться инструкциями официальных государственных сервисов или другим поддерживаемым способом доступа.

При этом не стоит сразу считать недоступность сайта проблемой конкретного устройства. Если одновременно с этим о сбоях сообщают другие пользователи, причина может находиться на стороне самой системы.

Что делать при общем техническом сбое

Во время массового голосования на электронные системы приходится повышенная нагрузка. Кроме того, могут возникать внешние технические проблемы или попытки атак на инфраструктуру.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что московская система ДЭГ в течение ночи 19 сентября подвергалась масштабной кибератаке. По ее словам, атаки продолжались, однако сама система дистанционного электронного голосования работала штатно.

О локальных технических неполадках в Москве также сообщала Ольга Кириллова. По данным Мосгоризбиркома, они были оперативно устранены, а незавершенные попытки голосования во время сбоя не засчитывались как поданные голоса.

Если проблема носит массовый характер, пользователю остается дождаться восстановления работы системы и повторить попытку. Не стоит многократно менять устройство во время уже начатой процедуры идентификации, поскольку это может привести к дополнительным проблемам с доступом к бюллетеню.

Можно ли проголосовать, если ДЭГ не работает

Если избиратель заранее записался на ДЭГ, но по техническим или другим причинам не смог завершить электронное голосование, у него сохраняется возможность реализовать свое избирательное право другим предусмотренным способом.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что записавшиеся на ДЭГ избиратели при возникновении проблем могут обратиться на избирательный участок в пределах своего округа и получить бумажный бюллетень после проверки того, что электронный голос не был подан.

В Москве Ольга Кириллова также заявила, что избиратели, которые не смогли проголосовать во время технических неполадок, сохраняют возможность выбрать другой формат — электронный через терминал или бумажный бюллетень.

Что проверить перед повторной попыткой

Если ДЭГ не работает, сначала стоит определить, на каком именно этапе возникла проблема.

Проверьте статус заявления на участие в ДЭГ и актуальность данных в учетной записи. Затем убедитесь, что используете тот же номер телефона и то же устройство, на котором проходили подтверждение личности.

Если не открывается портал, попробуйте отключить VPN и проверить работу через другой поддерживаемый браузер. Если проблема связана с СМС, проверьте номер телефона и возможность получения кода через предусмотренный альтернативный канал.

Если же одновременно появились сообщения о массовом техническом сбое, имеет смысл немного подождать и повторить попытку после восстановления работы системы.

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