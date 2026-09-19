У экс-министра транспорта Нидердландов загорелся пауэрбанк во время полета

Фото: www.globallookpress.com/ J.L. Sousa, Register

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Эйрлингс заснул, заряжая устройство на борту самолета.

Пауэрбанк бывшего министра Нидерландов взорвался во время полета. Из-за инцидента самолет пришлось развернуть. Об этом сообщает местное издание NL Times.

«На борту самолета компании KLM загорелся портативный аккумулятор, принадлежащий бывшему президенту и генеральному директору KLM Камилю Эйрлингсу», — сообщается в публикации.

По информации издания, внешний аккумулятор взорвался, когда Эйрлингс заснул, заряжая его в полете. Экипаж оперативно потушил огонь, однако пилот принял решение вернуться в аэропорт Схипхол. Пассажиры провели в воздухе дополнительное время.

При этом Эйрлингс нарушил правила собственной бывшей компании: использование пауэрбанков на борту KLM запрещено, хотя перевозить их разрешено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что девушка в Москве получила ожог после взрыва портативного аккумулятора. Москвичка оставила устройство на кровати и легла спать. Когда она услышала хлопок, горели ее волосы, подушка, одеяло и все на кровати.

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