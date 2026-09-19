Флирт с одной, предложение другой: сын Алены Свиридовой собрался жениться

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Пока избранница ждала в Москве, Григорий весело проводил время с новой подругой на реалити-шоу.

Сын певицы Алены Свиридовой — 22-летний Григорий Мирошниченко — сделал предложение своей возлюбленной Арине Соловьевой. Об этом стало известно из социальных сетей избранницы.

Девушка ответила согласием. Сразу после помолвки она опубликовала снимок с кольцом на безымянном пальце.

Арина, с которой Григорий состоит в отношениях уже несколько лет, однако не сопроводила кадр подробным комментарием. Однако поклонники сразу все поняли.

Новость о намерениях Григория жениться появилась вскоре после обсуждения его участия в реалити-шоу про выживание сыновей и дочерей знаменитостей на необитаемом острове.

Григорий Мирошниченко сделал предложение своей возлюбленной. Instagram*/sollovieva_a

В одном из выпусков проекта он отправился на задание вместе с Умой Кристовской — дочерью солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского. Испытание больше походило на свидание.

Во время встречи Григорий решил позвонить своей девушке Арине, которая находилась в Москве. Положение дел новоиспеченной невесте не понравилось.

Молодой человек позже признавался, что его избранница может ревновать, но он готов объяснить ей ситуацию. Теперь, судя по всему, пара решила перейти к следующему этапу отношений.

Мирошниченко и Соловьева вместе учатся в ГИТИСе на актерском факультете. Ранее Григорий рассказывал, что в начале знакомства девушка не знала о его знаменитой матери.

Алена Свиридова поддерживает отношения сына и не раз публиковала совместные фотографии с молодыми людьми.

Григорий Мирошниченко — младший сын Алены Свиридовой от отношений с манекенщиком Дмитрием Мирошниченко. У певицы также есть старший сын Василий, который родился в браке с Сергеем Свиридовым. Сейчас он живет в Канаде и работает программистом. В январе 2026 года Василий сделал исполнительницу бабушкой — у него родилась дочь.

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