Путин поздравил Камболова с победой на выборах президента Южной Осетии
Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва
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Российский лидер подчеркнул дружественный и союзнический характер отношений между Москвой и Цхинвалом.
Президент России Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
Глава российского государства отметил, что убедительная победа Камболова на выборах свидетельствует о высокой степени доверия к нему со стороны жителей республики.
Путин подчеркнул дружественный и союзнический характер отношений между Москвой и Цхинвалом.
По его словам, деятельность Камболова на посту президента Южной Осетии будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей, а также укреплению региональной безопасности и стабильности.
«Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему поступательному развитию на благо наших народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.
Президент России пожелал Камболову успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.
Ранее в Южной Осетии прошли досрочные выборы президента республики. По данным ЦИК после обработки протоколов, лидировал временно исполняющий обязанности главы государства Марат Камболов.
В голосовании участвовали четыре кандидата. По данным ЦИК, выборы состоялись, а явка превысила необходимый порог. На момент закрытия участков она составляла 73,2%.
За ходом голосования следили международные наблюдатели. В ЦИК сообщали, что нарушений в ходе выборов не зафиксировали.
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