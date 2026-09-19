Продолжается мощная кибератака на платформу электронного голосования в Москве

Памфилова: кибератака на платформу ДЭГ в Москве продолжается

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Столичная система ДЭГ всю ночь подвергалась сетевой диверсии.

На московскую платформу электронного голосования продолжается мощная кибератака. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Ранее, утром 19 сентября, поступили данные о том, что московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) всю ночь беспрерывно подвергалась атаке.

Попытка устроить кибердиверсию была масштабной и интенсивной.

Большинство жителей столицы, принявших участие в выборах депутатов Государственной думы, выбрали электронный формат голосования.

По словам мэра Москвы, за первые семь часов работы избирательных участков в выборах приняли участие более 1,8 миллиона москвичей.

Сам мэр также проголосовал онлайн с помощью платформы mos.ru. Дистанционное электронное голосование в столице доступно до 19:59 20 сентября.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят в России с 18 по 20 сентября. Избирателям предстоит определить состав нижней палаты парламента из 450 депутатов: 225 мандатов распределяются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

В федеральном избирательном бюллетене представлены десять политических партий.

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